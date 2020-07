Potenza, trovati gli accordi con i calciatori Premio in caso di B

Caiata e i calciatori hanno trovato l'intesa. Come riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata nell'edizione odierna, il presidente del Potenza e tutti gli atleti, tranne Sepe e Ferri Marini, hanno raggiunto gli accordi economici per continuare l'avventura. Sono stati chiamati uno ad uno i giocatori per definire i compensi e hanno accettato in maggioranza la richiesta del massimo dirigente rossoblu. Discorso a parte per i due che hanno detto no: Sepe ha deciso di restare con i rossoblu aggiornandosi in seguito con la società, mentre Ferri Marini la definizione se arriverà sarà sul filo di lana. Inoltre ci sarà un premio promozione di 300mila euro nel caso in cui si dovesse raggiungere la B da depositare in Lega. Invece Iuliano resterà a Catanzaro. Inizialmente il Potenza aveva richiamato il centrocampista brasiliano, ma lo stesso non aveva accettato la rinegoziazione del contratto che lo legava in rossoblu nel 2021. Poi i due presidente Caiata e Noto hanno risolto amichevolmente.