Dilettanti Campania: da oggi al via il calciomercato

Il valzer delle trattative, ad onor del vero, in molti casi è iniziato addirittura durante la pandemia, quando era ai più già chiaro l'addio definitivo alla stagione calcistica 19/20.

Soltanto da oggi, però, il mondo dilettante campano potrà ufficializzare le operazioni sia in entrata che in uscita: tempo fino al 30 ottobre (ore 19.00) per i trasferimenti tra società (la finestra invernale aprirà il 1° dicembre e si concluderà il 30 dello stesso mese); alle 19.00 del 20 luglio, invece, le società dovranno aver definito gli svincoli dei propri tesserati (finestra suppletiva dal 1° al 10 dicembre).