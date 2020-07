Bari, Frattali: "Siamo pronti. Vogliamo il salto di categoria"

Antonio Frattali suona la carica in vista degli imminenti playoff.

Queste le dichiarazioni che il portiere del Bari ha rilasciato a Telebari: "Stiamo lavorando moltissimo, speriamo di farci trovare pronti fra ormai tredici giorni. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Le gare di ieri? Ho dato un'occhiata veloce, ancora non voglio entrare in partita troppo presto per non sprecare energie nervose. Preferisco guardarle dal prossimo turno. Dovremo studiare soprattutto le squadre che supereranno i turni successivi".

Secondo il portiere fondamentale sarà la tenuta mentale: "Giocherà un ruolo fondamentale la testa, l'abitudine a giocare queste partite, abbiamo calciatori esperti. Noi vogliamo il salto di categoria. Vogliamo regalare ai tifosi una gioia indescrivibile. La cosa più bella non è la gioia personale, ma vedere un'intera città festeggiare. I tifosi allo stadio? Sarebbe fondamentale per noi. A parte con la Reggiana, giocheremmo sempre in casa. Sarebbe importante per il segnale che si dà al Paese, e a noi farebbe davvero comodo. Per me c'è la possibilità di riaprirlo. Avremmo una spinta in più".