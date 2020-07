Lecce-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Giallorossi in campo alle 21.45 al Via del Mare per la 29^ giornata della Serie A TIM Lecce - Sampdoria. Questo le formazioni scelte dai due allenatori sugli 11 da mandare in campo dal 1':

Lecce: Gabriel, Rispoli, Donati, Paz, Meccariello, Calderoni, Tachtsidis, Barak, Mancosu, Saponara, Falco.

A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Petriccione, Shakhov, Monterisi, Farias, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli. Allenatore: F. Liverani

Sampdoria: Audero, Augello, Ekdal, Bonazzoli, Ramirez, De Paoli, Jankto, Colley, Thorsby, Bereszynski, Yoshida.

A disposizione: Seculin, Falcone, Vieria, Chabot, Askildsen, La Gumina, Maroni, Gabbiadiani, Leris, Murru, D'Amico, Bertolacci. Allenatore. C. Ranieri