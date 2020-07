Benevento. Il saluto di Coda: "Vi auguro lunga vita in Serie A"

Massimo Coda, da oggi, non è più un calciatore del Benevento, come comunicato dalla stessa società del presidente Vigorito. Prima di lasciare il sodalizio sannita, l'ormai ex attaccante ha voluto salutare la piazza che lo ha osannato nelle ultime tre stagioni:

Tifosi della Strega, siamo arrivati al capolinea di questo nostro viaggio insieme. La prima vittoria in A, San Siro, lo Juventus Stadium, un Vigorito sempre in festa nonostante la retrocessione, mi legano a voi emozioni che custodirò per sempre nella mia mente. La delusione play off, per arrivare alla straordinaria cavalcata di quest' anno. Vincere non è mai stato semplice in nessuna categoria.

I miei compagni di viaggio sono stati eccezionali, un gruppo sempre unito e compatto!

Voglio ringraziare il patron Vigorito, tutta la società ed il mister Inzaghi per le parole di elogio che hanno sempre avuto nei miei confronti, dal mio canto io ho sempre messo la squadra ed i colori giallo rossi dinanzi a tutto, accettando con umiltà tutte le scelte.

Vi auguro una lunga vita in Serie A!

Con affetto, il vostro HISPANICO