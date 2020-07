Lecce. Liverani: "C'è delusione, ma la salvezza è possibilissima"

Le parole di mister Fabio Liverani al termine della gara con la Sampdoria che il Lecce ha perso per 2 a 1. Questo il suo pensiero:

C'è delusione e penso sia normale. Perdiamo una partita perché noi abbiamo commesso 2 errori e loro 1. C'è delusione e rammarico, in campo non c'è stata grande differenza tra le squadre.

Per me la salvezza è possibilissima, ma c'è da ripartire e un fretta. Gli errori li stiamo pagando a caro prezzo, oggi abbiamo commesso due errori evitabilissimi frutto di mancanza di attenzione e serenità. Sono dispiaciuto perché le sconfitte come quelle con Milan e Juve le digerisci, una sconfitta che arriva così no.

Farias lo aspettiamo, ma dobbiamo considerare che in 8 mesi ha giocato 3 spezzoni di gara e giocando ogni 3 giorni non è facile recuperare la condizione. È una stagione un po' maledetta: penso all'infortunio di Meccariello su oggi, ma anche quelli di Majer e Deiola che sono giocatori importanti. Dobbiamo recuperare le forze, abbiamo ancora 9 partite e dobbiamo rimboccarci le maniche e fare meglio di questa sera.

Perché credo ancora nella salvezza? Perché il cammino è duro per tutti e in questi ragazzi vedo dei valori. Siamo a 1 punto dal quartultimo posto, il tempo e le distanze non ci condannano, ma bisogna iniziare a fare punti.