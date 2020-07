Bisceglie, Dellino su Instagram: "Ringrazio i tifosi nerazzurri"

Grande amarezza in casa Bisceglie per la retrocessione, maturata dopo il playout contro la Sicula Leonzio.

L'attaccante Saverio Dellino si è congedato su Instagram, commentando con dispiacere il verdetto del campo ma ringraziando i supporters nerazzurri: "Un’altra stagione volge al termine e purtroppo non è andata come si voleva, ma ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni di squadra, siete stati fantastici nei miei confronti anche quando le cose non stavano andando bene.Ringrazio i tifosi che ci sono stati accanto in quest’anno difficile.Forza Bisceglie, tornerai a splendere".