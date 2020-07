Alle ore 13:00 il presidente Luigi De Laurentiis sarà in diretta con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente del U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiano. L'incontro sarà utile per confrontarsi sul documento congiunto presentato dal Bari e dal Lecce, per chiedere alla Regione una parziale riapertura degli stadi.

Seguiranno aggiornamenti