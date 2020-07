Benevento. Inzaghi: "Appagamento? Abbiamo tanti record da conquistare"

Giorno di conferenza stampa per mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, alla vigilia della gara di domani allo "Scida" che vedrà i giallorossi opposti al Crotone, in una partita che per i beneventani non è mai come le altre per i noti trascorsi. Queste le parole dell'allenatore dei sanniti ai media:

"Mancano ancora molti record che possiamo battere o uguagliare. Essere stati già promossi non vuol dire nulla perché il campionato va finito così come lo abbiamo disputato fino ad ora. In campo andrà comunque la formazione migliore, per i giovani ci sarà il modo ed il tempo per farli giocare. Siamo stati battuti in campionato una sola volta così come hanno fatto il Liverpool quest'anno o il Perugia nell''84: se non è stimolante tutto questo allora non so cosa possa esserlo. Più punti riusciremo a fare e più il nostro record sarà difficile da battere in futuro.

Remy? Lo conoscete benissimo, non è un calciatore che scopro io. E' solo il primo regalo del presidente e del D.s. Foggia. Era una nostra prima scelta nel ruolo ed è stato fatto uno sforzo non indifferente per prenderlo. Ora, però, penso ai ragazzi che sono qui e che finiranno questa stagione.

La serie A è un mondo diverso dal resto del calcio. Oggi abbiamo l'esperienza giusta per capire questa differenza e per prepararci a dovere. Chi è qui deve dimostrare di meritare questo palcoscenico. La base della squadra verrà confermata perché ha scritto una pagina importantissima della storia di questa società. A loro verranno aggiunti i tasselli che mancano però ci penseremo a campionato finito.

Coda? Ho voluto ringraziarlo pubblicamente perché si è comportato da professionista in ogni momento ed è stato un elemento importante in questo campionato. Aveva avuto una offerta dalla nostra società ma ha scelto di cambiare. Mi rimarrà nel cuore per quanto fatto sia in campo che a livello umano.

Per quanto riguarda i portieri, posso dirvi che da ora alla fine giocheranno sia Manfredini che Gori: entrambe vanno premiati per l'impegno e la bravura e per il fatto che è anche grazie a loro se Montipò è potuto crescere così tanto nell'ultimo anno.

Mio Fratello? Mi ha scritto un messaggio commovente. Tutti conoscono il nostro rapporto forte e lui sapeva che questa stagione, dopo la scorsa, era per me molto particolare oltre che importante. Nessuna rivincita ma ho avuto tante conferme".