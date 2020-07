Serie C: date e orari del Secondo Turno dei playoff. Il programma

Si riportano le gare del Secondo Turno Play-Off del Girone in programma nella data e con gli orari d’inizio sotto indicati:

SECONDO TURNO PLAY-OFF DEL GIRONE

DOMENICA 05 LUGLIO 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA - ROBUR SIENA Ore 20.30

GIRONE B

SUDTIROL – TRIESTINA Ore 20.00

PADOVA – FERALPISALÒ Ore 20.45

GIRONE C

POTENZA – CATANZARO Diretta RAI SPORT Ore 20.45

TERNANA – CATANIA Ore 20.30

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata secondo le graduatorie di cui al punto 2) del Com. Uff. n. 148/DIV di Lega Pro del 22.06.2020.