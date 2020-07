Emiliano: "Discuterò con il governo la proposta di riaprire gli stadi"

Il governatore Michele Emiliano attraverso una diretta Facebook ha dichiarato esplicitamente di esaminare e rielaborare la proposta dei due presidenti Saverio Sticchi Damiani e Luigi De Laurentiis, rispettivamente di Lecce e Bari. La proposta da parte dei due club pugliesi riguarda una bozza di protocollo di sicurezza anti-Covid da poter applicare per riaprire gli stadi al pubblico.

Tuttavia, Emiliano ha preso come impegno quello di discuterne con il governo nazionale e proporre delle linee valide per tutte le regioni. Come ha riportato l'Agenzia Ansa, Emiliano ha voluto sottolineare: "La Puglia ha già riaperto diversi settori, come feste patronali e sagre e gli stadi potrebbero essere gestiti alla stessa maniera". Passi in avanti, dunque, su una questione che continua a tenere banco non solo in Puglia ma anche in tutte le altre regioni in cui si registrano zero contagiati.