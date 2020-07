Bari, De Laurentiis: "Stadi aperti? Si può. Abbiamo un protocollo"

In collegamento con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente del Lecce, Luigi De Laurentiis ha parlato della possibile riapertura degli stadi e dello studio di un protocollo per permetterlo. Queste le sue dichiarazioni:

"Ringrazio il presidente Sticchi Damiani: abbiamo preparato insieme un protocollo, con la supervisione di tre scienziati. Non entro nel merito dei dettagli, eccessivamente tecnici. Emiliano si è subito messo in moto per supportare il programma: il Governo e le federazioni sono già sensibilizzati, loro stanno già lavorando alla possibile riapertura degli stadi. E' fondamentale. Ogni categoria ha le sue difficoltà, è importante che ci si impegni: il nostro protocollo è un suggerimento, non abbiamo presunzione. Gli stadi hanno norme restrittive, possiamo applicare dei distanziamenti ben controllati. Il nostro paese è in una curva molto positiva, è importante riaprire. Mi auguro che questo protocollo possa spingere per la riapertura degli stadi".