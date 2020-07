Sarà Potenza-Catanzaro domenica alle 20.45 Diretta su Rai Sport

Sarà il Catanzaro l'avversario del Potenza domenica alle 20.45 in diretta su Rai Sport. I calabresi sono risultati la peggior classificata dei play-off ad aver passato nel secondo turno e saranno gli avversari dei rossoblu giunti quarti in campionato. E' ufficiale che non prenderà parte alla gara il centrocampista Iuliano che rientra dal prestito proprio dalla squadra giallorossa, ma sarà disponibile solo dal 1° settembre. Così come è confermato che non sarà più rossoblu Ferri Marini che non ha rinnovato il contratto. Invece Sepe sarà a disposizione fino alla fine dei play-off, mentre è out per infortunio Isgrò. Gli altri calciatori sono tutti al completo.