Fiorentina-Sassuolo 1-3, Defrel e Muldur mettono in ginocchio la viola

Il Sassuolo sbanca il Franchi di Firenze battendo la Fiorentina per 3-1 conquistando la prima vittoria nel post lockdown.

Vittoria meritata per i neroverdi che hanno dominato buona parte del match per poi colpire con una doppietta di Gregoire Defrel nel primo tempo, ed un gol di Muldur nella ripresa. Inutile il gol nel finale di Cutrone che rende meno amara la sconfitta per l'ex Beppe Iachini.

Il Sassuolo sale a quota 37, mentre i viola rimangono fermi a 31, pericolosamente vicini alla zona rossa.