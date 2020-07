Calciomercato: inizia a prendere forma il Città di Cossato

Prende forma il Città di Cossato 2020/21 grazie ad altre conferme di prima linea.

I rinforzi vanno a ricoprire tutti i ruoli, compresa la porta: i giocatori in questione sono Romussi, Scarlata, Bruscagin, Adamo e Curatolo. Si delinea sempre più l'ossatura della squadra blues che, come già accennato di recente, annuncerà a breve altri tre colpi. I nomi ancora non si conoscono, ma si tratta di tre giovanissimi, due classe 2002 ed un classe 2001.

Da evidenziare è anche il ritorno di Federico Ramella, che rientra a Cossato dopo la scadenza del prestito ai cugini giallorossi del Vigliano.