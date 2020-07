Mister Giancarlo Favarin è pronto per la prossima avventura.

L'ex allenatore della Fidelis Andria ha infatti firmato per il Follonica-Gavorrano, squadra che nell'ultima stagione ha militato nel girone E di Serie D. Per Favarin si tratta di un ritorno, avendo già allenato in Serie C (stagione 2017/18) i toscani.