Bisceglie, il sindaco Angarano: "A breve sentirò Canonico"

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha pubblicato su Facebook un post sul futuro della società nerazzurra, attualmente nebuloso viste le dichiarazioni di Canonico.

Questo il post del primo cittadino biscegliese: "In queste ore sentirò Nicola Canonico per capire se la sua decisione di lasciare una società ultracentenaria che ha contribuito a portare in alto con passione e sacrificio è definitiva o se può aver influito l’amarezza e la delusione del momento per la retrocessione. Da tifosi e da biscegliesi siamo rattristati per il risultato sportivo ma in questo momento dobbiamo pensare al futuro e non abbiamo molto tempo. Se la scelta di Canonico sarà confermata, è chiaro che faremo tutto il possibile per dare continuità alla storia e al blasone del Bisceglie Calcio cercando di favorire incontri con imprenditori che possano essere interessati all’acquisto del sodalizio nerazzurro stellato. Non lesineremo sforzi e ci impegneremo al massimo, proprio come l’Amministrazione ha fatto in questi due anni, dedicando investimenti significativi allo stadio e facendo in modo che si potesse giocare regolarmente in casa. Bisogna essere realisti e lavorare per salvare il Bisceglie. È quello che stiamo già facendo".