Fidelis Andria, presentato Di Bari: "Obiettivo primario è la salvezza"

Nella serata di ieri a Fidelis Andria ha presentato il nuovo direttore sportivo Riccardo Di Bari.

Queste le parole del presidente Roselli: "Già l'anno scorso avevo attenzionato il suo nome, quet'anno si è potuto decidere tranquillamente con il vicepresidente Catapano. La scelta è stata molto facile. Abbiamo deciso di affidare le chiavi della ripartenza a Riccardo, che ormai è da 20 anni che mangia calcio. Vi dico subito che quest'anno la Fidelis punterà sulla linea verde, e invito tutti ad essere compatti, tifoseria, territorio e stampa, per cominciare nel miglior modo possibile. Con Riccardo vogliamo cominciare un percorso, per poi crescere gradualmente".

Queste le dichiarazioni di Di Bari: "Quando chiama la Fidelis non ce n'è per nessuno. Torno ad Andria dopo tanti anni. Ho iniziato a fare questo lavoro ai tempi della Fidelis Andria dei Fuzio. Se vogliamo costruire qualcosa di concreto ci vorrà pazienza, a partire dalla società, ma anche stampa e tifosi. Dobbiamo sensibilizzare l'imprenditoria locale, che è importante. Con calma valuteremo l'allenatore e i calciatori che prenderemo. Dobbiamo tenere i piedi per terra: obiettivo primario sarà mantenere la categoria e valorizzare i giovani del territorio".