Riapertura stadi, ecco il protocollo proposto da Bari e Lecce

Restano ancora vive le speranze dei tifosi del Bari di poter tornare allo stadio per supportare la squadra che, dal 13 luglio, scenderà in campo nei play off promozione. Le speranze sono affidate al protocollo preparato dalle società di Bari e Lecce. Cosa prevede però questo protocollo? La Repubblica, nell'edizione di oggi, scrive:

"Un posto su tre occupato, file scaglionate ad orario per evitare assembramenti e in coda l’obbligo di indossare le mascherine. Michele Emiliano ha promesso a Luigi De Laurentiis e Saverio Sticchi Damiani, presidenti dei due principali club pugliesi, di portare l’argomento all’ordine del giorno della prossima conferenza Stato-Regioni".