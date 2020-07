Molfetta Calcio, definite le figure di Coordinatore Tecnico e DG

La nuova stagione calcistica, che vedrà i biancorossi nuovamente in D dopo 24 anni, è già iniziata: la Molfetta Calcio ha il piacere di annunciare i primi due acquisti della stagione 2020-21.

Non si tratta di giocatori (per il momento) ma di dirigenti di spessore: Gianni Leali e Giuseppe Camicia.

Gianni Leali, giovinazzese, una vita prestata al calcio e trascorsa nelle vesti di allenatore, selezionatore, dirigente, preparatore atletico e docente.

Allenatore del settore giovanile della Fiorentina, responsabile del settore giovanile del Bari per oltre un decennio, esperienza da preparatore atletico nel Foggia in B, responsabile tecnico nazionale per il CONI, responsabile nazionale della sezione per lo sviluppo tecnico nel calcio giovanile e scolastico presso il settore tecnico della FIGC, docente di “Teoria e metodologia dell'allenamento” ai corsi allenatori professionisti di calcio e ai corsi per preparatori atletici presso il Centro Tecnico di Coverciano e potremmo dilungarci ancora a lungo.

Un curriculum di tutto rispetto per colui che sarà il nuovo Coordinatore Tecnico biancorosso: un trait d’union tra prima squadra e settore giovanile, una risorsa umana di assoluto valore caratteriale e tecnico, a disposizione dell’intero staff.

Giuseppe Camicia, altamurano, amante dei colori biancorossi (come tiene lui stesso a precisare ndr), dopo aver conseguito anni or sono l’abilitazione come collaboratore per la gestione sportiva ha ricoperto il ruolo di Responsabile Area Istituzionale, Infrastrutturale e Logistica per l’FC Bari occupandosi tra le varie mansioni ricoperte di rapporti con enti e istituzioni, gestione impianti sportivi e relazioni con partner commerciali. Dopo l’esperienza barese, spazio alla parentesi altamurana con la società Fortis Altamura nell’anno 2017-18 con la vittoria del campionato di Promozione Pugliese.

Beppe Camicia ricoprirà nella Molfetta Calcio il ruolo di Direttore Generale. A passargli il testimone uno dei soci della società biancorossa, ovvero Saverio Bufi, che a partire da questo momento ricoprirà il ruolo di Vice Presidente con delega all’area Marketing e Commerciale.