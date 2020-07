Afragolese: divorzio con il direttore Turi

L'Afragolese 1944 nella persona del Presidente Raffaele Niutta, comunica agli organi di stampa l'interruzione di comune accordo del rapporto di collaborazione con il Direttore Alberico Turi.Una decisione perfezionata dopo un incontro tra il Presidente e lo stesso Turi, nel quale sono emerse visioni differenti sui programmi e sulle direttive societarie.

L'Afragolese 1944 ringrazia il Direttore per la sua professionalità dimostrata durante la breve permanenza in rossoblù, augurandogli le migliori fortune per la sua carriera professionale.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944