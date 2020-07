VIDEO- Il Bari corre verso i play off. Simeri-show in allenamento

Prosegue in casa Bari la preparazione in vista dei play off. La squadra, tornata in campo dopo il lockdown, è carica e corre per raggiungere un unico obiettivo: conquistare il salto di categoria in B.

Nell'ultimo allenamento tra i biancorossi si è messo in luce Simone Simeri che ha realizzato un gran gol. Il giocatore, ripreso dall'ufficio stampa biancorosso, dopo uno stop preciso, ha beffato il portiere con un tocco sotto.