La Salernitana vince in 10, crolla la Juve Stabia

Termina con il risultato di 2 a 1 il derby tra Salernitana e Juve Stabia. Vittoria di carattere dei granata che si sono imposti sull'avversario nonostante l' inferiorità numerica; grandissima delusione per le vespe, la cui situazione si fa preoccupante.

A inizio gara subito un episodio importante: Aya commette fallo da ultimo uomo e lascia la Salernitana in inferiorità numerica. La Juve Stabia però non ne approfitta ed è la Salernitana a sbloccare il match con Akpro. Nonostante l'uomo in più le vespe hanno delle evidenti difficoltà in fase offensive e non riescono ad approfittare del vantaggio numerico.

Nella ripresa la Salernitana va vicina al pareggio con Karo che da pochi metri colpisce la traversa. Passano pochi minuti e arriva il pari: Forte in area protegge palla e poi indirizza nell'angolo.

Al minuto 82 Salernitana di nuovo avanti: Gondo salta un uomo e infila Provedel concludendo in bellezza un contropiede efficace. Nell'ultima azione della gara Juve Stabia vicinissima al nuovo pareggio ma Micai salva.