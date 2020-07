Lecce. Liverani:"Siamo sempre in piena emergenza, ma possiamo farcela"

Le parole di mister Fabio Liverani in vista della gara contro il Sassuolo che si giocherà questa sera alle ore 19.30. Questo il suo pensiero sulla situazione dei giallorossi:

Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo ancora tante partite e dobbiamo giocarcele. Giocando ogni tre giorni è inutile guardarsi indietro e pensare a cosa sia successo, serve trovare positività che è necessaria per andare avanti. Siamo una squadra che può fare risultato con tutti e perdere con tutti. Fin dall'inizio sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo le qualità e faremo di tutto per salvarci. La quota salvezza non so se si sia abbassata, so che quando la distanza di chi ti precede è di 3/4 punti tutto è fattibile. Nonostante il ko contro la Samp oggi non abbiamo meno possibilità di salvarci di quante ne avevamo fino a qualche giorno fa.

Sugli infortuni abbiamo situazioni diverse tra loro: Deiola post lockdown non si è mai allenato, Dell'Orco è convalescente dall'operazione, Majer è più avanti nel recupero, invece.

Con la Samp la tensione ci ha fatto fare una brutta gara. Bisogna essere più lucidi e giocare più spensierati, caldo e stanchezza la faranno da padroni in queste gare e alla lunga la situazione mentale può fare la differenza. Gli errori? Possiamo rimediare solo guardando dei video, non c'è tempo per fare lavoro sul campo e per il mio modo di lavorare è un gran peccato, ma dobbiamo attenerci ai ritmi che ci sono stati imposti.

La Var? Per me è perfetta solo quando si tratta del fuorigioco, sugli altri episodi bisogna trovare una linea unica altrimenti la disparità di trattamento genera dubbi, quindi ne va perfezionato e decisamente migliorato il suo utilizzo. Il Sassuolo è una bella realtà ed è in crescita sotto ogni punto di vista. Può essere un esempio considerando che dopo le difficoltà ha saputo investire e migliorarsi sempre. E' una squadra bel allenata, forte e molto pericolosa in attacco.

La formazione? Il problema di giocare ogni 3 giorni è che devi capire chi sta meglio e schierarlo. Non mi posso mai fare in anticipo un'idea della formazione perché bisogna fare i conti su condizione, sul recupero ecc. Sono cose che vanno valutate all'ultimo. Siamo sempre in piena emergenza: oggi sarà fuori Meccariello e rientra Lucioni.