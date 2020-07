Taranto. Givova non sarà più lo sponsor dei rossoblù

In casa Taranto si respira aria di cambiamento. Dal direttore sportivo al tecnico in panchina fino a giungere allo sponsor. Infatti, dalla prossima stagione il brand campano, Givova, non sarà più lo sponsor dei Delfini. Dunque, termina dopo un anno l'esperienza del Taranto con Givova. Adesso, la strada verso il nuovo sponsor tecnico si fa complessa, con un ritorno in Joma, sullo sfondo. Da valutare anche Macron che, realisticamente parlando potrebbe essere considerato dai rossoblù.