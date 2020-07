Lavello, Pace: "Sono stati 8 anni intensi Ratifico le mie dimissioni"

La storia tra Antony Pace e il Lavello è giunta ai titoli di coda. Il direttore generale lavellese ha lasciato dopo otto anni il suo incarico dirigenziale e ha riportato un post attraverso il proprio profilo Facebook per le stagioni vissute con i colori gialloverdi. "Questi 8 anni sono stati ricchi ed intensi di soddisfazioni e risultati, il duro lavoro ci ha ripagati e vado fiero di essere stato un componente attivo di questa società. Ho lavorato senza risparmiarmi con passione, grande dispendio di energie e risorse personali ed economiche, con umiltà e correttezza nell’interesse esclusivo della società portando questa squadra dalla Prima categoria fino alla vittoria campionato dell'Eccellenza con approdo in serie D. Ad oggi con questo comunicato ratifico le mie dimissioni irrevocabili da dg dell'Usd Lavello in quanto non più in accordo con la politica societaria, alla quale vanno i miei ringraziamenti auspicando che sia in grado di migliorare quanto di buono fatto sino ad oggi, nella continuità progettuale, sportiva e gestionale che il blasone della nostra storia calcistica impone".