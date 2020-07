Catania, i convocati di Lucarelli per la Ternana

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 giocatori per la sfida alla Ternana, in programma domani alle 20.30 allo stadio "Libero Liberati" e valevole per il secondo turno della fase play-off del girone del Campionato Serie C 2019/20. La quinta serie di tamponi ed il secondo test sierologico hanno confermato la negatività dei rossazzurri al Covid-19. Biagianti e compagni, in Umbria da stasera, sosterranno domani alle 9.30 una seduta di risveglio muscolare. Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

3 Moïse Emmanuel Mbende

2 Mario Noce

14 Salvatore Simone Pino

20 Giovanni Pinto

13 Lorenzo Saporetti

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

21 Kevin Biondi

23 Jacopo Dall'Oglio

25 Orazio Di Grazia

19 Kalifa Manneh

32 Andrea Mazzarani

16 Francesco Salandria

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

17 Maks Barisic

9 Leo Steve Beleck A'Beka

7 Gabriele Capanni

10 Alessio Curcio

11 Davis Curiale