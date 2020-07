Serie B. Out in 15, tre giornate per Sgarbi, due a Falzarano e Jallow

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SGARBI Filippo Lorenzo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FALZERANO Marcello (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.

JALLOW Lamin (Salernitana): per avere, al 12° del primo tempo, dopo essere stato sostituito, rivolto al Direttore di gara un'espressione offensiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AYA Ramzi (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

KRAGL Oliver (Benevento): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRLEK Petar (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DZICZEK Patryck (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAISTRO Fabio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

RICCI Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

VALZANIA Luca (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASSOLI Alessandro (Pordenone)

CALVANO Simone (Juve Stabia)

CANDELLONE Leonardo (Pordenone)

CAPRADOSSI Elio (Spezia)

CUOMO Giuseppe (Crotone)

MELCHIORRI Federico (Perugia)

SERNICOLA Leonardo (Ascoli)

VIGNALI Luca (Spezia)

VIDO Luca (Pisa)

b) ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOCCHINI Riccardo (Trapani): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale.

SIGOLO Massimiliano (Venezia): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.