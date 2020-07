V. Francavilla, il saluto di Albertini: "Rimarrete nel mio cuore"

La notizia era nell'aria già da qualche tempo, ma ora è diventata ufficiale: Alessandro Albertini non è più un calciatore della Virtus Francavilla. Si conclude dunque dopo ben quattro stagioni l'avventura dell'ex capitano biancazzurro che ha voluto ringraziare tutto l'ambiente Virtus attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook e che integralmente riportiamo:

"Si conclude così un percorso importante per me, un percorso di crescita personale, un percorso che mi ha regalato tante emozioni. Dopo 4 anni mi ritrovo qui a salutare e a ringraziare una piazza che mi ha regalato tanto, una società che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di avere una responsabilità in più, quella di essere il capitano di una squadra che ha sempre lottato, ci ha sempre provato, che mi ha fatto crescere a livello calcistico e personale, che mi porterò sempre nel cuore. Anche se le strade ora si sono divise rimarrà sempre dentro di me un grande ricordo e un grande rispetto per tutti. Grazie Francavilla... Grazie Virtus Francavilla".