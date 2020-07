Il bilancio di fine anno del Borgosesia

La stagione non è terminata regolarmente ma il Borgosesia può sicuramente essere soddisfatto di quanto è riuscito a fare fino allo stop, i granata sono arrivati ottavi nel girone A di Serie D ottenendo una salvezza piuttosto tranquilla e non essendo praticamente mai "invischiati" nella zona retrocessione.

Come sempre nell'elite dei giovani la formazione valsesiana, terzi nella graduatoria Giovani D valore nel girone A mentre sulle 166 squadre della serie D il Borgosesia è stata quella con l'età media più bassa. Il Borgosesia riceverà 10000 euro per la classifica giovani D valore e 5000 per essere quella con la media più bassa.