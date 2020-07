Bitonto: cambiano logo e ragione sociale del club neroverde

Con la promozione in Serie C, tra i professionisti, l’U.S.D. Bitonto Calcio comunica di aver variato la sua forma giuridica ed aggiornato la sua ragione sociale, diventata ora U.S. Bitonto Calcio S.r.l..

Inoltre la società neroverde comunica di aver provveduto già nel mese di giugno all’aggiornamento grafico del logo, con conseguente presentazione e deposito dell’istanza di registrazione dello stesso presso l’UIBM, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al fine di garantire l’uso esclusivo del nuovo logo alla società U.S. Bitonto Calcio.