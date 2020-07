Team Altamura, il ds Martelli: "Probabile l'ingresso di nuovi soci"

Potrebbero esserci novità societarie in arrivo per la Team Altamura.

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il direttore sportivo biancorosso Massimo Martelli ha accennato al possibile allargamento della compagine societaria: "Per quanto riguarda l'assetto societario non ci saranno variazioni e stiamo lavorando per rafforzarci con l'ingresso di nuovi soci".

Novità in arrivo anche sul fronte allenatore: "Entro qualche giorno scioglieremo il nodo allenatore, e cioè se confermare o meno mister Monticciolo. Da questa scelta dipende il mantenere o meno la forte ossatura della scorsa stagione".