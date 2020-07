Puteolana 1902: Angelo Sessa nuovo direttore generale

La Asd Puteolana 1902 è lieta di annunciare ai propri sostenitori di aver affidato, per la stagione calcistica 2020/2021, il ruolo di Direttore Generale al Dott. Arcangelo Sessa.

Nato a Napoli il 23/07/1969, il Dott. Sessa, che attualmente esercita la professione di commercialista e da poco è stato nominato Vicepresidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, vanta esperienze nel calcio dilettantistico sia come calciatore che come dirigente.

Il Direttore ricoprirà ruoli istituzionali, si occuperà di curare i rapporti con le altre società e farà da collante tra la dirigenza granata e la squadra.

Già annunciato con lo stesso ruolo all'interno della società nel marzo 2020, il Direttore Generale Sessa si è contraddistinto in questo periodo per la dedizione e l'impegno profuso per la causa granata.

Tutta la società, la città e la tifoseria danno un caloroso bentornato nella casa del Diavolo al Dott. Arcangelo Sessa.

Area Comunicazione Puteolana 1902