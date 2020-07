Foggia, ecco la svolta: Follieri ormai pronto all'ingresso in società

Svolta societaria in casa Foggia, dopo un infinito tiro e molla, Raffaello Follieri sarebbe ormai pronto all'ingresso in società, acquistando le quote attualmente detenute da Roberto Felleca e Davide Pelusi.

La notizia che aveva preso corpo nelle ultime ore trova conferma in queste parole rilasciate dallo stesso imprenditore ai microfoni del Corriere dello Sport (edizione Puglia):

"Siamo pronti a chiudere, pagherò per il 50% della Corporate di Felleca un milione di euro, 300 mila euro a Pelusi per il suo 20%. Quanto alla Map Consulting, la dottoressa Pintus voleva far rientrare nella trattativa anche una casa di cura in società con Felleca. Le ho risposto che non c'entra col Foggia, il suo diritto di prelazione scade il 19 luglio: se Pintus non lo eserciterà dovrà sottoscrivere gli aumenti di capitale del nostro gruppo. Saremo operativi dal 20 luglio".