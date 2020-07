Ternana-Catania 1-1, rossazzurri eliminati

Vincere. Il Catania ha un solo obiettivo questa sera. La squadra di Cristiano Lucarelli è di scena allo stadio "Libero Liberati" per affrontare la Ternana nel secondo turno playoff di Serie C. Gli umbri hanno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi, i rossazzurri dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo. Silvestri e compagni sono reduci dalla convincente vittoria in rimonta contro la Virtus Francavilla, mentre la compagine di Gallo viene dallo scialbo pari con l'Avellino. A dirigere la sfida Matteo Marcenaro di Genova.

RIVIVI QUI IL LIVE MATCH

https://catania.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/ternana-catania/351834.html

TERNANA-CATANIA 1-1

MARCATORI: 45' Biondi (C), 82' Ferrante (T)

Ternana: (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Palumbo (57' Paghera), Verna (78' Vantaggiato); Defendi (62' Furlan); Marilungo (78' Nesta), Partipilo (62' Ferrante). A disp. Tozzo, Marcone, Sini, Celli, Russo, Damian, Torromino. All. Fabio Gallo

Catania: (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente (71' Welbeck), Salandria (81' Mazzarani); Capanni (61' Barisic), Curcio, Biondi (71' Biagianti); Curiale (61' Manneh). A disp. Furlan, Pino, Noce, Saporetti, Di Grazia, Dall’Oglio, Beleck. All. Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

AMMONITI: 23' Silvestri (C), 27' Partipilo (C), 86' Pinto (C), 86' Gallo (T), 87' Lucarelli (C)

ESPULSI: 91' Lucarelli (C)