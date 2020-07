Urso al 94' risponde a Murano Passa il Potenza per miglior classifica

Finisce 1-1 tra Potenza e Catanzaro. Passano i rossoblu per la migliore classifica in campionato al termine dei 90'. La squadra di Raffaele si era portata in vantaggio al 20' con un gran tiro dai 30 metri di Murano che ha sorpreso l'estremo difensore calabrese. Poi al 94' il Catanzaro perviene al pareggio con il gran siluro di Urso. É troppo tardi ormai per i giallorossi. Il Potenza domani alle 11, che risulta essere tra le migliori cinque teste di serie, conoscerà il suo avversario nel sorteggio.