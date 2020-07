Catania, Lucarelli: "Squadra di uomini veri, fatto il massimo"

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara contro la Ternana: "Questi ragazzi hanno fatto il massimo, dominare in casa della Ternana, prendere due pali, passare in vantaggio, un rigore dubbio e beccare gol nell'unica occasione degli avversari. La Ternana non ci porta fortuna considerando anche la Coppa Italia. A me piacciono le squadre di personalità, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Sulla carta non eravamo tecnicamente il Catania più forte degli ultimi anni ma avevamo più cuore degli altri anni. Dispiace perché stavamo passando a 5 dietro con Noce ma abbiam preso il gol subito prima. Il destino ci ha beffato. Secondo me c'è anche un calcio di rigore, ai ragazzi avevo detto di non chiudersi. Nulla che lasciasse presagire che la Ternana potesse tornare in partita. Nello spogliatoio c'erano giocatori che piangevano e non è la prima volta, ma non possono rimproverarsi nulla. Una squadra di uomini veri, un patrimonio da conservare, qualità morali importanti. Semplicemente un grazie ai tifosi che per questa maglia ci sono e ci sono stati. Prima o poi questa squadra dovrà tornare ad alti livelli. Se verranno fatte le cose in una certa maniera sono convinto che il Catania potrà essere protagonista l'anno prossimo"