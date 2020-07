Sono stati effettuati i sorteggi per il primo turno della fase play-off nazionale presso la sede della Lega Pro . Il Potenza incontrerà la Triestina al Viviani giovedì e può disporre di due risultati su tre per il passaggio del turno in gara secca. Le altre sfide sono le seguenti: Monopoli-Ternana, Juventus U23-Padova, Carpi-Alessandria e Renate-Novara.