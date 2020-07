Si è svolto questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggio per il primo turno della fase nazionale dei play off in programma giovedì 9 luglio.

Questi gli accoppiamenti:

Monopoli-Ternana

Juventus U23-Padova

Carpi-Alessandria

Renate-Novara

Potenza-Triestina

Presente il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Sono dei play off molto avvincenti, buon lavoro a tutti e ci vediamo sul campo”.