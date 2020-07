Novara, i play-off continuano al Città di Meda

L'urna dice Renate. Saranno le "pantere" nerazzurre di Aimo Diana l'avversaria degli azzurri nella prima gara della fase nazionale del play-off di Serie C. Il Novara di mister Banchieri per proseguire nella sua avventura post season deve vincere al "Città di Meda" dove la formazione brianzola giunta terza in campionato disputa le proprie gare.

Gara impegnativa ma non impossibile per i ragazzi di azzurro vestiti, che dall'urna avrebbero potuto pescare anche Monopoli, Juve Under23, Carpi e Potenza.

Giovedì 9 è previsto l'incontro mentre l'orario del calcio d'inizio non è ancora stato stabilito.