Taranto. Gaetano Auteri potrebbe valutare la panchina rossoblù

Continua la ricerca dell'allenatore giusto per il Taranto da parte di Pagni, direttore sportivo dei Delfini. Secondo quanto ha dichiarato il noto giornalista Alfredo Pedullà, Gaetano Auteri dopo l'eliminazione dai playoff con il Catanzaro, potrebbe valutare l'interessamento del club rossoblù.

Nei giorni scorsi - come riporta il quotidiano MondoRossoBlù.it - il tecnico siciliano era impegnato per i playoff e, dunque, non poteva considerare nell'immediato, la possibilità di cambiare panchina. Adesso, il Taranto può tornare alla carica, forte di un contratto piuttosto interessante poiché vorrà costruire un progetto a lungo termine con Auteri.