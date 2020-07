In attesa del nuovo tecnico per la prima squadra, il Taranto ufficializza l'organigramma per il settore giovanile. Attraverso un comunicato ufficiale, i Delfini annunciano Nicola Ungaro, come allenatore dei Giovanissimi per la stagione 2020/2021. Secondo quanto ha riportato il quotidiano MondoRossoBlù.it la società jonica ha scelto anche il proprio direttore sportivo del settore giovanile, Di Federico.