Benevento. Mercato: tre i nomi caldi sulla lista di Foggia, si tratta

Pasquale Foggia, D.s. del Benevento, ha già avuto modo di dimostrare di essere un dirigente che ama opporre i fatti concreti ai meri proclami: è uno al quale piace raggiungere i propri obiettivi sotto traccia, senza clamore salvo poi annunciare colpi "ad effetto". E' il caso della scorsa esperienza in Serie A, quando nel Sannio approdarono elementi del calibro di Sagna e Sandro, e potrebbe esserlo anche per la seconda volta della Strega in massima serie.

Proseguono, infatti, le trattative per portare tre calciatori importanti, con passato altrettanto importante in Serie A, a vestire di giallorosso dopo essersi già accaparrato le prestazioni di Loic Remy.

Il nome più suggestivo è quello del croato Mario Mandzukic, punta trentaquattrenne ex Juventus. Il potente attaccante croato si è appena svincolato dall'Al Duhail, club con il quale ha trascorso gli ultimi 6 mesi dopo l'esperienza in bianconero mettendo insieme 8 presenze e due reti. Il problema per il suo approdo all'ombra della "Dormiente" è legato all'ingaggio: secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, la richiesta del calciatore sarebbe di 4 milioni di euro mentre il D.s. Foggia ne offrirebbe 2,5 per una sola stagione con opzione per la successiva. I negoziati vanno avanti ma c'è da registrare anche l'inserimento nella trattativa, nelle ultime ore, dell'Hellas Verona che, forte delle cessioni di Rrhamani e Amrabat, potrebbe investire parte del ricavato nell'ingaggio dell'ex Juve.

Per la difesa il nome sempre più caldo è quello di Kamil Glick, difensore classe '82 attualmente in forza al Monaco. In questo caso il D.s. Foggia avrebbe già l'accordo con il calciatore, resta da definire quello con il club del principato: balla un milione di euro tra l'offerta della società del presidente Vigorito e la controproposta dei francesi. Il tutto, però, potrebbe essere definito già in settimana con soddisfazione da parte di tutte le parti in causa.

Il terzo nome, spuntato nelle ultime ore e riportato dai colleghi di TMW, porta a Yuto Nagatomo, terzino ex Cesena ed Inter che si è da poco svincolato dai turchi del Galatasaray e che rappresenterebbe un'ottima opzione per l'alternanza con Letizia e Maggio vista la duttilità del giapponese.