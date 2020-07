Sembrerebbe utopistico parlare di mercato in questo momento della stagione ma le prime voci non tardano ad arrivare. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Bari avrebbe messo gli occhi su Massimo Coda, ex bomber del Benevento, società a cui ha detto addio pochi giorni fa. Sul giocatore ci sarebbe però anche l'interesse di Monza, Vicenza, Spal e Ascoli.