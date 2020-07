Gelbison, primo nuovo innesto: firma Maiorano

L’Asd Gelbison ufficializza il primo acquisto per prossima stagione calcistica.La società del presidente Maurizio Puglisi ha chiuso l’accordo con Giuseppe Maiorano, classe 1996.

La stretta di mano e la firma, questo pomeriggio alla presenza del direttore sportivo Nicoló Pascuccio.

“Sono felice della proposta della Gelbison, – afferma il neo tesserato rossoblu – non è stato difficile accettare. Da salernitano conosco la società. È una bella ed importante realtà. Ho firmato per una società serie ed organizzata. Il presidente Puglisi e il direttore Pascuccio hanno grandi idee. La Gelbison è un progetto destinato a crescere sempre di più ed io sono felice di farne parte. Insieme, con impegno e determinazione faremo grandi cose. Siamo pronti a scendere in campo e regalare grandi emozioni”.

Centrocampista, originario di Salerno nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Marsala e vanta una lunga esperienza. È cresciuto nelle giovanili dell’Inter e Sassuolo prima di vestire le maglie, in Lega Pro, di Ancona, Lupa Castelli, Paganese e Pavia.

Maiorano è un atleta considerato estremamente duttile, potendo variare su più fronti nel reparto avanzato e per di più in possesso di una notevole esperienza nonostante i soli 24 anni.