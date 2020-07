Il Grumentum diventerà Matera entro mercoledi: siamo ai dettagli

Ormai mancano i crismi dell'ufficialità, ma Matera si sta preparando a riprendere con il calcio che conta. La spostamento di sede da Villa d'Agri alla Città dei Sassi è questione di dettagli. Stando ai beninformati il presidente del Cr Basilicata Piero Rinaldi ha dato il placet per il cambio di denominazione. Tutte le carte sono state inviate a Potenza dal Grumentum Val d'Agri e per conoscenza anche a Roma. La trattativa andava già avanti da novembre, mentre a Villa d'Agri il "timore" di un possibile spostamento lo si era cominciato a percepire verso gennaio quando da fase embrionale si era già passato allo stato avanzato. A dare una mano al presidente Antonio Petraglia ci sarebbe il collega del Sassimatera Alessandro Santorufo per velocizzare le pratiche. Così Matera sarebbe pronto a ripartire con certezza dall'Eccellenza, ma anche fiducioso per un ipotetico ripescaggio in D se fosse possibile.