UFFICIALE - Gravina, capitan Chiaradia vestirà ancora gialloblu

Per l'ottavo anno consecutivo Chiaradia vestirà la maglia della FBC Gravina. Ad annunciarlo è la società attraverso un comunicato:

"In data odierna questa società sportiva comunica la conferma nella nuova rosa calcistica di Giuseppe Chiaradia, atleta-simbolo del progetto calcistico gialloblù. Il 27enne capitano gravinese vestirà la casacca della propria città per l’ottavo anno consecutivo (il quinto in serie D), a dimostrazione del legame imprescindibile tra il calciatore originario proprio di Gravina in Puglia e il nostro sodalizio. Un accordo che va verso la direzione di quello spirito di appartenenza, leit motiv della nuova stagione gialloblù".