Taranto. Corvino e Mincica, due colpi per sognare

In attesa della nuova stagione, il Taranto osserva l'andamento del calciomercato per provare a piazzare colpi importanti. Alcune operazioni, secondo quanto riporta MondoRossoBlù.it sono a un buon punto. Infatti, la trattativa con Vincenzo Corvino, classe 91' ormai ex calciatore del Fasano, è stata chiusa definitivamente. Il 29enne in questa stagione con la maglia del Fasano ha disputato 19 partite siglando 8 reti. Un ottimo bottino che garantirebbe sicurezza ai Delfini, in vista della prossima stagione.

La seconda operazione riguarda il trequartista del Casarano, Salvatore Mincica. L'originario di Mistretta è in scadenza di contratto e, dunque, potrebbe valutare diverse casacche per la stagione 2020/2021. Il suo bottino è davvero elevato. Mincica, infatti, in questa stagione ha segnato 12 goal in 23 partite disputate. Le speranze per il colpo sono buone. Infatti, lo stesso calciatore ha dichiarato, secondo quanto riporta giornalerossoblu.it : "Taranto è una piazza dove si vive il calcio, certamente mi piacerebbe giocarci". Non è una dichiarazione d'amore e di affetto nei confronti del Taranto ma poco ci manca.