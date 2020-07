Matera, potrebbe esserci anche il derby stracittadino in Eccellenza

Non solo Petraglia ma anche su un altro fronte si stanno muovendo a Matera. Quindi l'ipotesi di un derby stracittadino è un ipotesi che al momento sta per prendere piede. E' quanto riportato dal Quotidiano del Sud nell'edizione odierna. Da una parte il presidente del Grumentum Val d'Agri avrebbe la deroga da parte della Lega Nazionale Dilettanti di giocare un anno a Matera e fare richiesta nella prossima stagione sportiva 2021-22 di cambiare la denominazione. Chiaramente l'obiettivo è di essere ripescati in D, ma bisognerà aspettare fino ad agosto. Ma nella Città dei Sassi a muoversi è anche l'ambizioso l'USD Matera 2019 del presidente Battilomo che sta intavolando una trattativa serrata con il collega del Montescaglioso Oliva per il passaggio del titolo sportivo. Ieri c'è stato un incontro tra i due e probabilmente in queste ore potrebbe concretizzarsi questa operazione. Saranno ore decisive per il rilancio del calcio a Matera.