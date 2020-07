Brindisi, Ianniciello vicinissimo all'addio: in pole c'è il Barletta

Il futuro di Luigi Ianniciello sarà lontano da Brindisi. Il difensore centrale nativo di Foggia, secondo quanto riportato dai colleghi di Antenna Sud, sarebbe ad un passo dal Barletta. Certamente un colpo importante per la compagine biancorossa, a testimonianza dei progetti ambiziosi della società.

Ianniciello è approdato in biancazzurro nel 2018 ed è stato uno dei principali artefici del ritorno in Serie D della compagine messapica sotto la guida di Massimo Olivieri. Per lui in passato esperienze anche con le maglie di San Severo, Gozzano, Turris Santa Croce, Petacciato e Mafalda.